PF aponta que deputado federal Euclydes Pettersen oferecia blindagem política e nomeações no INSS

O deputado federal licenciado Euclydes Pettersen, presidente do partido Republicanos em Minas Gerais, exercia um papel estratégico no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, segundo o inquérito da Operação Sem Desconto. De acordo com a Polícia Federal, a principal função atribuída ao parlamentar era oferecer blindagem política ao grupo e garantir a nomeação de diretores estratégicos no INSS. O documento aponta ainda que Pettersen teria sido o integrante mais bem remunerado da organização, com cerca de R$ 14,7 milhões em propinas provenientes de empresas de fachada.



O inquérito também afirma que o deputado tinha o hábito de movimentar grandes quantias em dinheiro vivo, transportadas em aeronaves. Segundo a investigação, ele teria pago R$ 1 milhão em espécie na compra de parte de uma fazenda em Mato Grosso e recebido R$ 400 mil em dinheiro após a venda de dólares por um vereador do interior de Minas Gerais. Pettersen é um dos 48 indiciados na Operação Sem Desconto e responde, no inquérito, por suspeitas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.



O caso será analisado pela Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresenta denúncia, solicita novas diligências ou pede o arquivamento da investigação.



Pettersen nega todas as acusações e afirma por meio de nota que "não tenho qualquer participação nos fatos apurados na Operação Sem Desconto e nunca indiquei ninguém para cargo no INSS. O indiciamento é ato unilateral da autoridade policial. Ele encerra uma investigação; não abre um processo. Suas conclusões foram formadas sem contraditório e sem que ainda se tenha examinado uma única linha da defesa. Não há denúncia, não há ação penal, não há julgamento. Minha defesa se manifestará nos autos, onde a versão da investigação será confrontada com documentos. Sigo trabalhando no exercício do mandato.”



