Polícia investiga quadrilha de Goiás por aplicar golpes virtuais em Minas Gerais

Uma quadrilha de Goiás é suspeita de aplicar golpes virtuais em Minas Gerais, causando prejuízo às vítimas estimado em quase R$1 milhão. Após um ano de investigações, a Polícia de Minas Gerais, em colaboração com as polícias civil e militar, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. O grupo criminoso, originário de Goiânia, usava ligações fraudulentas e falsos anúncios em redes sociais para atrair vítimas. Desde 2020, a quadrilha agia, utilizando mais de 100 contas bancárias para lavar o dinheiro arrecadado. A operação identificou 67 vítimas, todas em Minas Gerais, e diversos suspeitos confessaram o envolvimento no crime. A polícia alerta para a importância de registrar boletins de ocorrência, fundamentais para rastrear os golpes.



