Polícia prende suspeitos de ataque cibernético e golpe milionário contra banco em MG

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais enquanto tentavam sacar mais de R$ 2 milhões em uma agência bancária no centro de Belo Horizonte. Bruno Marques, 28 anos, e Iuri Moraes, 24, são suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida em um ataque cibernético contra um banco do Maranhão, que resultou no desvio de aproximadamente R$ 107 milhões.



Segundo a polícia, o grupo contava com a ajuda de um gerente da instituição financeira, que também foi preso. Os criminosos usavam documentos falsificados para tentar justificar os saques. O dinheiro desviado foi transferido para contas em dez estados brasileiros. A polícia investiga agora outras pessoas envolvidas, que teriam atuado como “laranjas” para receber o dinheiro.



Parte do dinheiro já foi recuperada, e o banco terá que ressarcir os clientes lesados. Além do furto qualificado, os suspeitos respondem por lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e participação em organização criminosa.



