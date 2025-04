Praça em Contagem (MG) é revitalizada e ganha academia de ginástica

A população de Contagem, na Grande BH, recebeu nesta sexta-feira (25) as obras de revitalização da praça Presidente Tancredo Neves. Foram investidos quase R$7 milhões na construção de quadras poliesportivas, áreas de convivência, playground e modernização da pista de skate. Além disso, o espaço ganhou também uma academia de ginástica com novos aparelhos, a renovação do paisagismo e o reforço na iluminação.



