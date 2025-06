Prefeito de BH deixa Israel e inicia retorno ao Brasil após travessia por zona de conflito

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), deixou Israel nesta segunda-feira (10) em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. A saída ocorreu por terra, com escolta diplomática, rumo à Jordânia. De lá, ele seguiu até a Arábia Saudita, onde deve embarcar nesta terça-feira (16) de volta ao Brasil em um voo particular. A operação de evacuação foi viabilizada com apoio da embaixada brasileira e envolveu outros 11 gestores públicos. “Graças a Deus, conseguimos sair”, disse Damião nas redes sociais. Dos quatro representantes mineiros, apenas o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pereira (PL), optou por permanecer em solo israelense. O Governo Federal acompanha o caso e planeja novas evacuações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!