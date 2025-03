Prefeitos mineiros pedem mais seis meses para analisar acordo da tragédia de Mariana

Os prefeitos mineiros pedem mais seis meses para analisar o acordo da tragédia de Mariana. Muitos assumiram os municípios este ano e não têm conhecimento dos compromissos que vão assumir ao assinar o documento. Pela proposta, as cidades vão assumir os projetos de reparação. Além disso, a previsão é de que as cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão recebam R$132 bilhões, que será parcelado durante 20 anos.



Os municípios também aguardam o desfecho do processo que tramita na Justiça inglesa, que pede R$230 bilhões às pessoas, instituições e cidades atingidas pelo rompimento. O julgamento foi retomado nesta semana.