Prefeitura inicia obras de drenagem na Avenida Cristiano Machado, em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que está prevista a implantação de uma rede de drenagem ligando a Avenida Cristiano Machado até metade da Rua Oscar Castanheiras, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, onde atualmente se encontra o canteiro de obras. No momento, a Gasmig está realizando o remanejamento da rede de gás, processo que precisa ser executado pela própria concessionária. Após a conclusão dessa etapa, a Prefeitura dará início à instalação da rede de drenagem e, ao final das obras, a rua terá o asfalto reconstruído. A Copasa destacou que não há registros de reclamações sobre problemas no sistema de esgoto no local. No entanto, a empresa esclareceu que as obras de drenagem e recomposição asfáltica não são de sua responsabilidade.



