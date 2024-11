Presidente da França publica vídeo com registro curioso da Praça da Liberdade, em BH

O presidente da França, Emmanuel Macron, que esteve no Brasil nesta semana para participar do encontro do G20, no Rio de Janeiro, divulgou um vídeo curioso nas redes sociais. Uma espécie de expectativa e realidade.



O vídeo mostra as belezas do Rio e o presidente francês nos bastidores do encontro, que reuniu os principais chefes de estado do mundo para discutir sobre as mudanças climáticas.



No fim do vídeo, uma imagem da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Mas, quando a imagem se abre, a realidade mostra que é um quadro.