MGR Economia: exportação do agro mineiro tem o melhor trimestre da série histórica

Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais revelam que as exportações do agronegócio mineiro registraram, nos primeiros meses deste ano, o melhor trimestre da série histórica, iniciada em 1997. Foram quase R$ 30 bilhões em exportações, que fizeram o setor se consolidar à frente da mineração, com uma fatia de 45% do total das exportações do estado. O potencial econômico do setor foi tema do quadro MGR Economia desta terça-feira (15). No estúdio, o gerente de agronegócio do sistema Faemg/Senar, Rafael Rocha, analisou o cenário atual.



