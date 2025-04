Mineiro de apenas quatro anos com doença rara encontra doadores de medula compatíveis

Enzo, uma criança de apenas quatro anos, recebeu a notícia de dois doadores compatíveis de medula óssea. O menino é diagnosticado com uma doença genética rara. Os pais, que perderam uma filha pela mesma condição, destacaram a urgência do transplante devido à gravidade da enfermidade e a rápida regressão de Enzo. A família marcou a consulta para preparação do transplante para o próximo dia 28, ainda deste mês.



