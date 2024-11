Procurador-Geral de Justiça de MG destaca identificação e punição para acabar com brigas de torcidas

O combate ao crime organizado e às brigas de torcidas estão entre as prioridades do novo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo Tarso de Morais Filho, nomeado nesta quarta-feira (27). A declaração foi feita durante a participação no quadro MGR na Política, da RECORD MINAS.



“Acredito que a Polícia Militar, a Polícia Civil, os demais órgãos de segurança, o Ministério Público e o Judiciário com a sua contribuição tem feito um trabalho muito bom. Mas, nós temos que incrementar isso. Porque as organizações se organizam ainda mais e não podemos estar desorganizados para enfrentá-las”, explicou ao falar do crime organizado.



Um dos destaques de Paulo de Tarso como promotor é o trabalho com as torcidas organizadas. “Muitas vezes a gente pensa que acabar com as torcidas organizadas resolveria o problema, mas é o contrário. Com a organização delas, nós conseguimos identificar os principais atores de um cenário desse, que na verdade é um cenário de guerra”.



“É inacreditável imaginar que um ser humano que vai a um estádio vai com pensamento de guerra. Nada justifica na vida uma lesão, por mais simples que ela seja em um ser humano em função de uma coisa que é lazer. E até cultura do brasileiro”, completou.



O procurador destacou que os mecanismos de identificação atuais permitem que essas sejam punidas adequadamente.



Paulo de Tarso Morais Filho também falou sobre o novo acordo de Mariana e combate ao racismo.



O procurador-geral toma posse no dia 13 de dezembro. Ele é natural de Entre Rios de Minas, tem 57 anos e uma carreira de quase 30 anos dedicada ao Ministério Público.



Ele ocupava, desde 2021, a chefia de gabinete da instituição. Paulo de Tarso é o primeiro promotor de justiça a ocupar o cargo e terá muitos desafios para os próximos dois anos.