Projeto garante que crianças recebam tratamento hospitalar integral em casa

Uma família do bairro Guarani, na região nordeste de Belo Horizonte, recebeu uma visita especial: o Galo Doido, mascote do Atlético. A ação foi promovida pelo projeto Cuidar, que atende crianças com doenças graves em casa. Uma mãe compartilhou os desafios ao descobrir que seu filho tem Síndrome de Down e a Síndrome de West, que requerem cuidados contínuos. Com o suporte do programa, seu filho Pedro, agora com oito anos, recebe atendimento médico em casa e no Hospital João Paulo II, além de participar de atividades como viagens a Jaboticatubas para socialização. Durante a visita, o mascote interagiu com a família e presenteou Pedro com uma camisa, trazendo momentos de alegria e emoção.



