Saída da guarda dos centros de saúde acende alerta e preocupa população em BH

Neste ano, foram registradas cerca de três agressões diárias em unidade de saúde na capital

A possibilidade de retirada da Guarda Municipal dos centros de saúde de Belo Horizonte acende um alerta sobre a segurança de pacientes e profissionais. Em 2025, a prefeitura registrou, em média, três agressões diárias em UPAs, postos e hospitais. Um caso recente envolveu um homem de 32 anos que ameaçou um médico de morte, cometeu injúria racial contra um guarda municipal e tentou subornar os agentes. Profissionais relatam medo diante do descaso e da impaciência de pacientes. Especialistas afirmam que a guarda não pode ser substituída por mediadores comunitários.

