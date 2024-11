Servidores ficam presos em elevador na Cidade Administrativa, em BH

Um grupo de servidores do Governo do Estado de Minas Gerais ficou preso em um elevador na Cidade Administrativa, nesta segunda-feira (04). O elevador, que dá acesso do 4º ao 14º andar de um dos prédios da sede do Governo, tinha acabado de ser reinaugurado. Em um vídeo registrado pelos trabalhadores é possível ver que o botão de emergência e o telefone de socorro não funcionaram no momento crítico de emergência. Veja a matéria completa no vídeo acima.