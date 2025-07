Três homens são indiciados suspeitos de golpe milionário contra empresários em BH

Três homens foram indiciados por participarem de um golpe milionário contra empresários em Belo Horizonte. Dois investigados foram presos em São Paulo, enquanto o terceiro ainda está foragido. As vítimas acreditavam que trocariam 170 mil dólares por R$1 milhão. No entanto, a maior parte do dinheiro recebido era cenográfico, usado para despistar enquanto os golpistas fugiam com os dólares. A Polícia Civil apreendeu os objetos cenográficos após quase um ano de investigação. A quadrilha usava métodos semelhantes a golpes do "bilhete premiado", atraindo vítimas com promessas de retornos financeiros significativos, desde que houvesse um pagamento inicial.



