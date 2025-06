TRF apresenta balanço parcial do novo acordo da tragédia de Mariana (MG)

O Tribunal Regional Federal divulgou nesta quarta-feira (11) o primeiro relatório sobre o cumprimento do novo acordo de reparação do desastre de Mariana (MG), homologado pelo STF em novembro de 2023. Foram pagos R$ 3 bilhões em acordos individuais e repassados cerca de R$ 5 bilhões para União, Minas e Espírito Santo. O TRF alertou que o prazo para adesão ao programa de indenizações termina em 4 de julho.



