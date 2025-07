Trio é preso por falsificar e distribuir em BH remédio famoso usado para emagracer

A Polícia Civil fechou um laboratório clandestino no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, usado para a manipulação e venda ilegal de canetas emagrecedoras. O medicamento, que exige prescrição médica e custa até R$ 1.800, era misturado e embalado de forma caseira, na mesa da cozinha de um dos suspeitos. Ampolas, líquidos e rótulos foram apreendidos no local.



Segundo a investigação, os produtos vinham do exterior escondidos em potes de suplementos. Três homens foram presos por comercialização ilegal de medicamentos, contrabando e descaminho. As penas podem ultrapassar 15 anos de prisão. A polícia alerta para os riscos à saúde de quem utiliza substâncias sem controle de origem e sem orientação médica.



