Usuários do Ipsemg denunciam dificuldades em agendar consultas médicas

Usuários do Ipsemg (Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais) vêm enfrentando problemas na hora de agendar consultas médicas. Hoje são 750 mil usuários cadastrados, 105 mil somente em Belo Horizonte. O plano é custeado por meio de contribuições descontadas do salário dos servidores e aposentados - e deveria oferecer assistência médica e hospitalar.



Na última semana, funcionários do hospital em BH, fizeram um protesto pela falta de ar condicionado do setor de Raio-X. O equipamento está quebrado há quase dois meses e pode prejudicar aparelhos de saúde do local.