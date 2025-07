Vítimas descobrem arma falsa, reagem a assalto e perseguem suspeito em Belo Horizonte

Um homem armado assaltou uma farmácia no bairro Pirajá, na região Nordeste de Belo Horizonte, e rendeu funcionários e clientes. O suspeito recolheu celulares, carteira, dinheiro do caixa e até a chave de um carro. Durante o assalto, as vítimas perceberam que a arma utilizada pelo criminoso era de brinquedo. Os reféns então reagiram e perseguiram o suspeito O homem foi alcançado e parte dos itens foi recuperada. A polícia foi acionada, mas o criminoso ainda não foi identificado.



