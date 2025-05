Ministério da Agricultura investiga novos casos de gripe aviária em Minas Registros foram na Capital e em Igarapé, na Grande BH; na terça-feira (27), governo de Minas decretou emergência no Estado Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 29/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h26 ) twitter

Um caso suspeito foi verificado em uma galinha doméstica, em Igarapé, na Grande BH

O painel de monitoramento do Ministério da Agricultura e Pecuária revelou, nesta quinta-feira (29), que investiga dois novos casos de gripe aviária em Minas Gerais.

Uma investigação em curso é sobre uma pomba branca, em Belo Horizonte. A outra ocorrência é de um caso suspeito, em Igarapé, na região metropolitana da Capital. É uma galinha doméstica, não se tratando de ave comercial.

Emergência

Na última terça-feira (27), o governo de Minas confirmou um caso da doença em Mateus Leme, na Grande BH. O vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) foi detectado em aves ornamentais de um sítio na cidade. O Governo de Minas garantiu que não há qualquer comprometimento da produção avícola do estado. No entanto, por conta desse caso, delcarou:

"Situação de Emergência Sanitária Animal" para gripe aviária em todo o Estado.





