Mulher é esfaqueada pelo marido da amiga em Igarapé (MG) Crime ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (5); ele fugiu após o crime Minas Gerais|Do R7 05/03/2025 - 08h39 (Atualizado em 05/03/2025 - 08h41 )

Crime ocorreu na rua Margaridas, em Igarapé (MG)

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser esfaqueada por um homem em Igarapé, na Região Metropolitana de BH, durante a madrugada desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi golpeada pelo marido da amiga, de 46 anos. A mulher de 41 anos foi socorrida com ferimentos graves após ser atacada pelo suspeito. Ainda segundo a PM, ela foi golpeada no tórax e no rosto.

A PM informou ainda que a vítima foi até a casa da amiga depois que o casal havia brigado, já que a mulher, de 46 anos, estava com medo.

A vítima de 41 anos recebeu atendimento imediato no local e foi encaminhada ao Hospital Regional de Betim, onde permanece em tratamento médico. O fato ocorreu na Rua das Margaridas, bairro Panorama Industrial.

De acordo com a Polícia, Equipes policiais estão empenhadas na busca pelo suspeito, que fugiu pela Rua do Alecrim e adentrou uma área de mata.