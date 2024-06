Número de homicídios em MG tem alta de 25% no mês de maio Assassinatos subiram em abril, em comparação com o mesmo período de 2023; Grande BH teve 16 mortes no fim de semana

