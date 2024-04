PIB de MG ultrapassa R$1 trilhão pela primeira vez na história, aponta estudo

Alto contraste

Anúncio aconteceu na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte Anúncio aconteceu na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte (Rodrigo Moinhos / Diário do Comércio)

O Governo de Minas Gerais anunciou que o PIB (Produto Interno Bruto) do estado em 2023 ultrapassou R$1 trilhão pela primeira vez na história. A informação foi divulgada durante coletiva, nesta quinta-feira (14), na Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O anúncio foi feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), ao lado do vice-governador Professor Mateus (NOVO), com a Fundação João Pinheiro (FJP), responsável pelo estudo. Segundo a pesquisa, Minas Gerais foi impulsionado pelo crescimento em todas as atividades econômicas no último ano e registrou avanço real de 3,1% na geração de riquezas frente a 2022.

Durante a coletiva, Zema comemorou os resultados e destacou a importância da marca de sair do bilhão para o trilhão. Ainda segundo o governador, ainda são necessárias melhorias na saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Agropecuária

Segundo os dados da FJP, a agropecuária foi o setor que mais cresceu percentualmente no estado, chegando a 11,5%, seguido da Indústria em 3,1% e Serviços em 2,2%.

O desempenho ficou acima da média do restante do país, que ficou em 2,9%. No ano passado, a fatia de Minas Gerais fechou em 9,5%, o que colocou o estado em terceiro lugar, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg) comemorou os resultados do PIB. Segundo o economista-chefe da entidade, João Pio, os números já haviam sido projetados com antecedência, algo importante para proporcionar um cenário de mais segurança para os empresários, que normalmente enfrentam diversas incertezas.

Antônio de Salvo, presidente da Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) participou do quadro MGR na Economia, do MGR Record, e falou sobre o crescimento do PIB nacional e a participação da agricultura neste crescimento. Confira:

