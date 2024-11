Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, é internado com dores nas pernas Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura; ele já havia dado entrada no mesmo hospital para a realização de exames Minas Gerais|Do R7 23/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h26 ) twitter

No final de outubro, Fuad anunciou a conclusão do tratamento contra um câncer no sistema linfático Reprodução/Record Minas

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado na manhã deste sábado (23) no Hospital Mater Dei, na capital mineira, após relatar dores nas pernas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Na última terça-feira (19), o prefeito já havia dado entrada no mesmo hospital para a realização de exames de rotina. Ele está sendo acompanhado pelo médico Dr. Enaldo Melo de Lima.

No final de outubro, Fuad anunciou a conclusão do tratamento contra um câncer no sistema linfático, iniciado em julho de 2024. Apesar do tratamento, ele manteve suas atividades à frente da prefeitura e sua campanha como pré-candidato à reeleição.