Prefeito de BH e candidato à reeleição, Fuad Noman conclui tratamento contra câncer

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), foi liberado pelos médicos do tratamento que realizava para combater um câncer. Na semana passada, ele passou pela última sessão de quimioterapia e a alta médica veio nessa segunda-feira (14). O político anunciou a evolução no tratamento durante sabatina do jornal Folha de São Paulo, nesta terça-feira (15). Fuad havia revelado o diagnóstico de câncer no sistema linfático no dia 4 de julho, quando o tumor já havia sido retirado.



"Semana passada eu fiz a última semana de quimioterapia. Ontem fui liberado pelo médico de todo processo de tratamento. Logicamente, eu vou fazer o acompanhamento permanente agora. Estou bem. Graças a Deus, sem mais nenhuma sequela da doença. Está superado", declarou.