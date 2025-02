Três pessoas morrem na BR-381 em João Monlevade, na Região Central de Minas, após acidente A batida envolveu uma carreta e uma caminhonete; O Corpo de Bombeiros está no local com duas equipes de para retirar vítimas que ficaram presas às ferragens Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 22/01/2025 - 08h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h42 ) twitter

As causas da batida serão investigadas Corpo de Bombeiros

O acidente aconteceu nesta manhã de quarta-feira (22) quando o caminhão e a caminhonete seguiam pela Rodovia. A batida foi tão grave que três ocupantes de um dos veículos morreram na hora.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados às 7h22 para retirada das vítimas que ficaram presas às ferragens. Todas as vítimas são homens com idades de 30 a 45 anos. Duas vítimas foram retiradas das ferragens e a outra foi arremessada para fora do veículo.

Sobre a dinâmica do acidente, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a caminhonete transitava no sentido Belo Horizonte quando bateu contra a carreta que não transportava nenhuma carga no momento.

A perícia foi acionada e conforme relatos do condutor da carreta aos militares, o motorista da caminhonete invadiu a pista no sentido Ipatinga atingindo de frente e a lateral esquerda do veículo de carga.

A pista sentido João Monlevade/Belo Horizonte foi totalmente liberada por volta das 11h50 da manhã, segundo a Polícia Rodoviária Federal.