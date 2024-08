Veja tudo que se sabe sobre caso de menino que tomou soda cáustica em escola de MG Aluno de 8 anos está internado; prefeitura de Lagoa Santa investiga como material foi parar em garrafa de energético na sala de aula Minas Gerais|Do R7 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Soda cáustica ingerida por menino estava em garrafa de energético Reprodução / RECORD Minas

A Prefeitura de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, vai abrir uma sindicância para apurar como uma garrafa com soda cáustica foi parar dentro de uma sala de aula, em uma escola municipal. Um aluno de 8 anos acabou ingerindo o líquido, que é corrosivo, e foi internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte, onde permanece.

Pietro de Oliveira Kneipp estava na Escola Municipal Lívio Múcio Conrado, quando ingeriu por engano o líquido que estava em uma garrafa de energético. Fernando Magalhães, pai do garoto, estava no trabalho quando tudo ocorreu. De acordo com a família, o material estava dentro de uma garrafa de energético, que estava em cima da mesa da professora. A turma tem 38 alunos. O contato com o líquido teria acontecido durante o intervalo entre os turnos.

“O coleguinha abriu a garrafa, cheirou e disse que não era de limão. Ele [Pietro] pegou e ingeriu [para experimentar]”, contou o pai.

A garrafa encontrada na escola não indicava a presença de nenhuma substância perigosa. O líquido teria sido retirado de outro recipiente cuja embalagem traz escrito “desincrustaste de venda restrita”.

Magalhães afirma que a escola foi negligente também em relação aos primeiros socorros. “A escola deixou que a professora resolvesse tudo. Não se disponibilizou nem com transporte para levá-lo”, denuncia. A família registrou um boletim de ocorrência.

O que é soda cáustica

Em formato de bolinhas, granulada ou diluída em água, a soda cáustica pode ser encontrada de diversas formas. O nome científico da substância perigosa é hidróxido de sódio.

“É muito fácil de encontrar em supermercados e farmácias. As pessoas usam para desentupir pias e fazer sabão, o que não é aconselhável por ser uma substância extremamente corrosiva”, explica química industrial Danusa Campos Teixeira.

A substância é usada para a limpeza de superfícies. A solução desincrustaste com soda cáustica também serve para retirar gordura.