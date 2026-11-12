Advogada tem escritório depredado por cliente em Rodeiro (MG); câmeras registraram ação
A cliente ameaçava a advogada há cerca de um mês, alegando que ela reteve o dinheiro da decisão judicial
Uma advogada teve o escritório destruido por uma cliente, por volta de 16h30 dessa terça-feira (10), em Rodeiro, na Zona da Mata Mineira, a 286 km de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança registraram o flagrante. As imagens mostram quando a mulher, de 54 anos, chega ao escritório. Ela é cliente da advogada de 34 anos. A defensora contou que a cliente procurou o escritório para dar entrada em um processo de pensão por morte, depois de ter tido um pedido negado anteriormente. A advogada afirmou que assumiu o caso e conseguiu uma decisão favorável na Justiça.
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