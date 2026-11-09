Câmeras de segurança flagram homens arrombando bar e furtando dinheiro e mercadorias, em BH

Dois suspeitos arrombaram o Bar do Branco, localizado na Avenida dos Engenheiros, número 574, em Belo Horizonte, por volta das 5h deste domingo (8). A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Os criminosos levaram dinheiro do caixa, cigarros, balas e chocolates. O prejuízo estimado pelo proprietário é de aproximadamente R$ 800.



O comerciante Antônio Carlos, de 73 anos, contou que os suspeitos utilizaram um pedaço de ferro e outro de madeira para invadir o bar. Depois de arrombarem a porta de aço, os homens entraram no estabelecimento e pegaram os produtos que estavam expostos para venda, além do dinheiro guardado no caixa.



O proprietário foi informado pela Polícia Militar sobre a invasão. Ao chegar ao local, constatou os danos e confirmou o furto. Segundo o registro policial, foram levados 20 maços de cigarro, quatro pacotes fechados de balas, três pacotes de chocolates e a quantia em dinheiro que estava no caixa. Ainda conforme a PM, os militares foram acionados por volta das 8h para atender à ocorrência. A equipe entrou em contato com Antônio Carlos, que compareceu ao estabelecimento.



As imagens das câmeras de segurança permitiram identificar dois suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. O comerciante registrou um boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, que ficará responsável pela investigação. O Bar do Branco funciona há 25 anos na região e é conhecido pelos moradores da comunidade local.