Câmeras registram momento em que avião bate em prédio em Belo Horizonte
Imagem mostra o momento que aeronave atinge a parede do último andar de um prédio residencial
Câmeras de segurança registraram o momento que um avião de pequeno porte caiu no início tarde desta segunda-feira (4), no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. A imagem mostra o momento que aeronave atinge a parede do último andar de um prédio residencial e, na sequência, despenca para o estacionamento do imóvel.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou a morte do piloto e do copiloto da aeronave. Outras três pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com múltiplas fraturas e em estado grave. Os militares confirmaram que a aeronave veio de Teófilo Otoni, pousou no aeroporto da Pampulha e decolou para São Paulo
O acidente aconteceu na rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, e mobiliza equipes de resgate. Segundo os bombeiros, o avião perdeu o controle antes da colisão. Com a batida, parte da estrutura da aeronave se desprendeu, e a carcaça atingiu um carro que estava estacionado na garagem. A área foi isolada pelas equipes de segurança, e o local permanece completamente interditado.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros. Em nota, o Aeroporto da Pampulha informou que a aeronave, de prefixo PT-EYT, decolou às 12h16 desta segunda-feira (4).
O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado e vai investigar as causas da queda, que ainda são desconhecidas.
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