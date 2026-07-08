Carro desgovernado derruba portão, atravessa rua e invade casa em Taiobeiras, norte de MG
Com a força da batida, parte do muro da residência desabou
Um carro desgovernado atravessou uma rua e invadiu uma casa em Taiobeiras, no Norte de Minas, após sair de ré de uma garagem sem controle. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu no último domingo (05), mas as imagens só foram divulgadas recentemente. Apesar da violência do impacto, o motorista deixou o veículo aparentemente ileso.
As imagens mostram o momento em que é possível ouvir o barulho do carro sendo ligado. Instantes depois, um forte estrondo chama a atenção: o veículo sai desgovernado de ré, derruba o portão da garagem, atravessa a rua e bate contra uma casa localizada do outro lado.
Com a força da batida, parte do muro da residência desabou e o automóvel invadiu uma casa. Na sequência, o motorista sai do carro aparentemente sem ferimentos, enquanto moradores da região gritam assustados com o acidente.
Poucos segundos depois, a rua fica tomada por pessoas que deixam as casas para verificar o que havia acontecido. De acordo com a Polícia Militar, a corporação não foi acionada para registrar ou atender a ocorrência.
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