Comerciante é morto em troca de tiros durante assalto de falsa dupla de policiais em Cataguases (MG)

Um comerciante de 49 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (10) durante uma tentativa de assalto à sua mercearia, localizada na Rua Antônio Carlos H. da Silva, no bairro São Cristóvão, em Cataguases, na Zona da Mata mineira. Os dois criminosos, de 28 e 37 anos, invadiram o estabelecimento usando camisas com distintivos de policiais civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para se passarem por agentes públicos. Na ação, a vítima reagiu ao assalto, gerando uma troca de tiros que culminou em sua morte e na prisão da dupla, que também ficou ferida.