Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto para Governo de MG
Levantamento do Instituto Real Time Big Data ouviu cerca de 2.000 pessoas nos dias 11 e 12 de março
O Instituto Real Time Big Data fez um levantamento das intenções de voto para Governador de Minas Gerais nas eleições de outubro de 2026. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Confira o resultado.
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