Gangue é flagrada usando carro para arrombar porta de loja em BH
Um homem foi preso suspeito de participar da “Gangue da Marcha à Ré”, que usou um carro para invadir uma loja e furtar cerveja e ovos de páscoa na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, em Belo Horizonte. Autor ainda tentou resistir à prisão e fez mulher de refém na rua, durante perseguição. Crime foi na madrugada do último sábado (21).
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