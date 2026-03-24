Gangue é flagrada usando carro para arrombar porta de loja em BH

Um homem foi preso suspeito de participar da “Gangue da Marcha à Ré”, que usou um carro para invadir uma loja e furtar cerveja e ovos de páscoa na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, em Belo Horizonte. Autor ainda tentou resistir à prisão e fez mulher de refém na rua, durante perseguição. Crime foi na madrugada do último sábado (21).