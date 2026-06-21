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Homem é agredido com pedrada na cabeça durante briga no bairro Icaivera, em Contagem, na Grande BH

Suspeito da agressão ainda não foi identificado

Minas Gerais|Do R7

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Uma briga entre dois homens terminou com um deles ferido a pedradas, por volta de 11h deste domingo (21), no bairro Icaivera, em Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança registrou o flagrante da confusão.

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