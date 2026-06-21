Homem é agredido com pedrada na cabeça durante briga no bairro Icaivera, em Contagem, na Grande BH
Suspeito da agressão ainda não foi identificado
Uma briga entre dois homens terminou com um deles ferido a pedradas, por volta de 11h deste domingo (21), no bairro Icaivera, em Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança registrou o flagrante da confusão.
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