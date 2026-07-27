Homem é rendido e tem R$ 10.500 roubados enquanto trabalhava de entregador, na Grande BH
Um dos assaltantes ameaçou estar armado
Crime ocorreu na noite da última sexta-feira (24), na Rua Ubaiá, na altura do número 45, no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem de 21 anos, contou que trabalha para uma empresa terceirizada de uma distribuidora de bebidas e retornava para a loja após realizar uma entrega na Rua Casimiro de Abreu. Segundo o relato, ele havia recebido dois pagamentos em dinheiro, nos valores de R$ 4 mil e R$ 6,5 mil. Ainda conforme a ocorrência, enquanto trafegava com a van pela Rua Ubaiá, o trabalhador foi abordado por dois homens, de 26 e 27 anos, que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos emparelharam com o veículo e ordenaram que ele parasse, dizendo: “Cadê o dinheiro?”. Assustada, a vítima obedeceu à ordem. Um dos criminosos permaneceu ao lado da porta do motorista, enquanto o comparsa foi até a porta do passageiro, entrou na van e recolheu todo o dinheiro recebido nas entregas. O celular da vítima, no entanto, não foi levado. O jovem relatou ainda que, durante toda a ação, um dos suspeitos manteve a mão na cintura, simulando estar armado e intimidando a vítima. Ele afirmou aos militares que apenas três pessoas tinham conhecimento da quantia transportada: ele, o patrão e o cliente que efetuou o pagamento. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e o dinheiro roubado não foi recuperado. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura a autoria e as circunstâncias do roubo. As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.
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