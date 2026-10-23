Homem furta moto da ex, finge desconhecer crime e é preso após investigações, em BH
Suspeito tinha cópia das chaves do veículo, acompanhou a ação e confessou o crime à Polícia Civil
Um homem é investigado pela Polícia Civil por arquitetar o furto da motocicleta da ex-mulher em frente à Divisão de Furtos e Roubos de Veículos, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. O crime ocorreu no dia 4 de setembro, por volta das 17h30. Segundo as investigações, o suspeito tinha uma cópia das chaves do veículo e contou com a ajuda de um comparsa, ainda não identificado, para executar a ação.
A vítima procurou a unidade policial e solicitou providências após perceber que a motocicleta havia sido furtada em frente à própria delegacia. Durante as apurações, os investigadores descobriram que o ex-marido teria planejado o crime e acompanhado a ação de perto.
De acordo com a investigação, o homem pediu a outra pessoa que retirasse a motocicleta do local. Ele foi até a região com o comparsa, mas permaneceu dentro de um carro enquanto o veículo era levado.
Após o furto, a mulher pediu ajuda ao ex-companheiro para localizar a moto. Conforme a Polícia Civil, ele alegou que o rastreador do veículo, ao qual somente ele tinha acesso, não indicava a localização da motocicleta.
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