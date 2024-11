Incêndio atinge prédio do Tribunal Regional do Trabalho e pessoas são resgatadas em BH De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado no refeitório localizado no segundo andar do prédio

