Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto para o Governo de Minas e Senado

O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta sexta-feira (13), um levantamento das intenções de voto para Governador de Minas Gerais nas eleições de outubro de 2026. O levantamento avaliou ainda o cenário para as duas vagas do Senado e a percepção da população sobre a gestão atual e o futuro de Minas Gerais. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Confira o resultado.



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