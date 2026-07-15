‘Ladrão fantasma’: moradores vivem com medo após sequência de furtos em bairro de Belo Horizonte

Moradores da Rua São José, no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, dizem viver uma rotina de medo por causa da sequência de furtos registrada na vizinhança. Os crimes são atribuídos ao mesmo homem, apelidado de “ladrão fantasma” por agir durante a madrugada com um pano cobrindo parte do corpo. Câmeras de segurança flagraram uma nova tentativa de invasão a uma residência nesta semana.



Uma das vítimas é uma idosa que mora sozinha no imóvel há cerca de 20 anos. Segundo a família, ela nunca havia enfrentado problemas semelhantes no bairro, conhecido por ser tranquilo. Há algumas semanas, a casa foi invadida e o criminoso levou uma escada de alumínio e cerca de oito litros de óleo de cozinha que estavam guardados em um armário.



Após o furto, os familiares instalaram câmeras de segurança no imóvel. Na madrugada da última segunda-feira (13), o suspeito voltou ao local e tentou invadir a residência novamente. As imagens mostram o homem se aproximando da casa, mas desistindo da ação ao perceber que estava sendo filmado.



De acordo com a família, no mesmo dia o suspeito teria invadido uma casa vizinha e furtado cadeiras da residência.