Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em Governador Valadares (MG)
Vítima sofreu fraturas na perna foi encaminhada ao Hospital Municipal
Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desse domingo (21), em Governador Valadares, a 314 km de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 20h, na Avenida JK, no bairro São Cristóvão. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no asfalto com fraturas na perna direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Municipal.
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