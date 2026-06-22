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Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em Governador Valadares (MG)

Vítima sofreu fraturas na perna foi encaminhada ao Hospital Municipal

Minas Gerais|Do R7

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Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desse domingo (21), em Governador Valadares, a 314 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 20h, na Avenida JK, no bairro São Cristóvão. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no asfalto com fraturas na perna direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Municipal.

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