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Mulher de 24 anos é agredida por dois homens no bairro Sion, em Belo Horizonte

O ataque foi filmado por câmeras de segurança; um suspeito foi localizado

Minas Gerais|Do R7

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Uma mulher libanesa, de 24 anos, foi agredida por dois homens neste sábado (10), no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um dos suspeitos, de 20 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM). O outro conseguiu fugir. A agressão foi registrada por câmeras de segurança.

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