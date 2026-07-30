Ônibus solta fumaça e passageiros denunciam abandono por parte do motorista, em Contagem
Após todos descerem, o motorista simplesmente foi embora, relatou passageira
Fato ocorreu na noite dessa quarta-feira (29), na rua Geraldo Rocha, próximo ao bairro Nacional, em Contagem. De acordo com uma passageira, a parte frontal do veículo começou a apresentar uma grande quantidade de fumaça durante o trajeto, acompanhaada de um forte cheiro de borracha queimada. O motorista teria solicitado que os passageiros desembarcassem, momento em que ele teria ido embora com o veículo, deixando as pessoas no local. " O motorista parou o veículo e pediu que todos os passageiros desembarcassem. No entanto, após todos descerem, o motorista simplesmente foi embora com o ônibus, deixando todos os passageiros no local, sem qualquer orientação ou solução para que pudéssemos continuar a viagem", comentou uma passageira do ônibus. A denunciante alegou, ainda, que após a chegada de novos ônibus da mesma linha, não foi permitida a entrada sem novo pagamento de passagem. Por fim, a mulher informou ter sofrido um prejuízo financeiro, por ter sido obrigada a recorrer à um aplicativo de viagem particular para chegar ao seu destino.
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