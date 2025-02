Polícia investiga suspeito que furtou casa em menos de 10 minutos em BH

Um homem furtou uma casa no bairro Estrela do Oriente, na região oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira(29). O criminoso estacionou um carro na rua Três Fazendas, por volta de 12h, e começou a carregar o veículo com diversos produtos da residência, que pareciam ser de uma mudança. No entanto, o que parecia uma mudança, na verdade, era um furto. Diego, o dono da casa, demorou a acreditar que o imóvel havia sido invadido. A ação durou menos de 10 minutos e chamou a atenção pela ousadia do criminoso, registrada por câmeras de circuito interno. Veja a reportagem completa no vídeo acima.