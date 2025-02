Polícia prende motorista flagrado dirigindo em zigue-zague em MG

Um motorista de 54 anos foi preso na tarde de segunda-feira (17) na BR-040, em Três Marias, a 270 km de Belo Horizonte, após ser flagrado dirigindo sob suspeita de embriaguez. A prisão ocorreu após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) receber uma denúncia, acompanhada de um vídeo, que mostrava o motorista “zigue-zagueando” e invadindo a contramão.



A denúncia foi feita por outros motoristas que trafegavam pela BR-040 e flagraram a conduta irresponsável do motorista. No vídeo, é possível ver o carro alternando entre as pistas da via e invadindo a contramão.



A PRF abordou o motorista no km 284 da rodovia. Apesar de admitir ter ingerido cerveja, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da suspeita de embriaguez e da recusa em fazer o teste, o motorista foi preso em flagrante.



A Polícia constatou que o motorista já possui três passagens por embriaguez ao volante. Ele foi conduzido à delegacia de Três Marias, onde foi autuado por embriaguez ao volante. O veículo foi recolhido ao pátio. O caso foi registrado no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e com autos de infração.



No Brasil, se realizado o teste e for constatado que o motorista está sob a influência do álcool, a carteira de habilitação será suspensa por 12 meses, o veículo será retido e deverá pagar uma multa de R$2.934,70.



