‘Queremos justiça’ diz gari que foi agredida por influenciador digital em Santana do Manhuaçu (MG)
A mulher diz que está se recuperando, apesar de ter o ‘psicológico atrapalhado’
Uma das garis agredidas por um influenciador digital nessa terça-feira (28) em Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira, usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Em vídeo, Marly Egeraldo Lopes disse que está se recuperando.
“Estou passando aqui, fazendo esse vídeo, dizendo que eu já estou bem, graças a Deus. Vou me recuperando. Meu psicológico está um pouco atrapalhado, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu estou bem firme”, disse a profissional.
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