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RECORD Minas entrevista Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao Governo de Minas Gerais

Minas Gerais|Do R7

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Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao Governo de Minas Gerais, foi entrevistado pela RECORD Minas nesta quarta-feira (19).

A participação aconteceu ao vivo, às 13h30, no Balanço Geral e foi conduzida pelo jornalista Lair Rennó, com duração de 30 minutos.

Cleitinho apresentou propostas e respondeu a perguntas sobre os principais desafios enfrentados por Minas Gerais.



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