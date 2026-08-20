RECORD Minas entrevista Mateus Simões (PSD), candidato ao Governo de Minas Gerais
Mateus Simões (PSD), candidato ao Governo de Minas Gerais, foi entrevistado pela RECORD Minas nesta quinta-feira (20).
A participação aconteceu ao vivo, às 13h30, no Balanço Geral e foi conduzida pelo jornalista Lair Rennó, com duração de 30 minutos.
Mateus apresentou propostas e respondeu a perguntas sobre os principais desafios enfrentados por Minas Gerais.
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