Veja momento em que corretora morta é atacada por síndico em Caldas Novas (GO)
Segundo a Polícia Civil, os vídeos e a análise técnica dos dados ajudaram a reconstruir os últimos passos da corretora
A Polícia Civil concluiu que a morte da corretora Daiane Alves foi resultado de uma emboscada planejada. Imagens extraídas do celular da vítima, que foi encontrado dentro de uma caixa de esgoto e posteriormente restaurado pela polícia, foram fundamentais para esclarecer a dinâmica do crime. Os vídeos e a análise técnica dos dados ajudaram a reconstruir os últimos passos de Daiane.
