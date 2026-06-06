Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Carro com mãe e filho para debaixo de caminhão após acidente em Contagem, na Grande BH

Mulher e criança foram resgatadas pelos bombeiros

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Uma mulher de 40 anos e o filho dela, de 6, ficaram feridos depois que o carro onde estavam se chocou contra um caminhão na manhã deste sábado (6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.